– В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе. Ограничения будут сняты только после того, как закончится СВО? Конечно. Иных вариантов нет.
Ограничения были введены, потому что началась СВО и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать. Закончится СВО – начнутся переговоры о снятии ограничений, – приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
Вскоре после начала специальной военной операции России на территории Украины отечественные клубы и национальные команды по большинству видов спорта были отстранены от выступления в официальных международных турнирах. Тотальный бан сохраняется до особого распоряжения. В некоторых дисциплинах спортсмены из Российской Федерации выступают в качестве нейтральных атлетов либо даже под своими флагами.
Сборная России по футболу вынуждена довольствоваться товарищескими матчами с азиатскими национальными командами. Во время мартовского международного окна в третьей декаде марта дружина Валерия Карпина разошлась миром с Ираном (1:1) в Тегеране, а спустя несколько дней на своем поле в Санкт-Петербурге нанесла поражение Ираку (2:0). Следующий контрольный матч был запланирован на июнь, однако сборная Камеруна отказалась соперничать с россиянами, по слухам, из-за давления властей.
Колосков: закончится СВО – начнутся переговоры с ФИФА и УЕФА о снятии ограничений. Не надо что-то фантазировать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сдержанно воспринял заявления чиновников из УЕФА и ФИФА, которые на конференции РФС выразили надежду на скорейшее возвращение российского футбола на международную арену.
Фото: РФС