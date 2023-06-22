- Не могу себе представить переход Медины в "Спартак", - приводит комментарий Гинера Sport24.
ЦСКА и "Спартак" являются принципиальными соперниками. Два столичного коллектива финишировали в тройке. Дружина Владимира Федотова завоевала серебро российского первенства, опередив "Спартак", расположившийся на строчку ниже, на 4 турнирных баллов. Последними трансферами между командами стали переходы хавбеков Романа Широкова, который перешел из "Спартака" в ЦСКА, и Романа Еременко, последовавшего по обратному пути. Примечательно, что футболисты переходили на правах свободных агентов. Недавно в СМИ появились сведения о том, что наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль заинтересован в услугах парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Гинер: Медина в "Спартаке"? Не могу представить такой переход
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу информации о том, что "Спартак" интересуется Хесусом Мединой.
Фото: "Чемпионат"