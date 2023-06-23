- Против кого было сложнее всего играть? Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры. Я был очень слабым футболистом, поэтому со всеми было трудно. Из последних сил, - приводит комментарий Колодина "Чемпионат".
Российский защитник Денис Колодин, повесивший бутсы на гвоздь в 2017 году, известен по игре за "Динамо" из Москвы. В бело-голубой майке россиянин сыграл 153 поединка. В них он сумел забить 17 голов и оформить 2 голевых паса. Также Денис защищал цвета "Уралана" (3 гола в 48 играх) и "Крыльев Советов" (3 мяча и 1 ассист в 49 матчах). Всего в РПЛ игрок провел 244 встречи. За этот отрезок Денис смог отметиться 20 голами, 4 ассистентскими действиями, 65 желтыми и 9 красными карточками. Примечательно, что в активе Колодина 23 поединка за сборную России. Вместе с командой он становился бронзовым призером Евро-2008.
Экс-защитник сборной России Колодин: я был очень слабым футболистом
Бывший игрок сборной России Денис Колодин высказался о своих футбольных способностях.
Фото: "Чемпионат"