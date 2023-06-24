- В футбольном клубе "Сочи" все хорошо. Сборы идут по плану, - приводит комментарий Точилина "РБ Спорт".
Футболисты "Сочи" вышли из отпуска и уже проводят тренировки в рамках подготовки к следующему сезону. Южный коллектив уже сделал ряд покупок для усиления своего состава. Стан "барсов" пополнили два форварда Иван Игнатьев и Его Тоцкий, хавбек из Словении Мартин Крамарич и чех Юрий Медведев, играющий на позиции защитника. По итогам завершившегося розыгрыша РПЛ дружина Дмитрия Хохлова финишировала на 10-й позиции. Примечательно, что в сезоне 2021/2022 сочинцы были вторыми.
Тренер "Сочи" Точилин: сборы идут по плану
Тренер "Сочи" Александр Точилин поделился информацией о ходе предсезонных сборов.
Фото: ФК "Сочи"