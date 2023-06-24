Агент: Джорджевич подпишет контракт с "Сочи"

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Агент черногорского футболиста Луки Джорджевича Игор Глушевич поделился информацией о будущем форварда.
Фото: РИА Новости
- Джорджевич подпишет контракт с "Сочи", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Центрфорвард из Черногории Лука Джорджевича в минувшем сезоне забил всего 2 гола, сыграв в майке "Сочи" 13 поединков в национальном первенстве. Также Лука записал в свой актив 2 ассистентских действия. Ранее "Сочи", занявший 10-е место по итогам минувшего сезона, подписал еще двух форвардов. Теперь на острие атаки южного коллектива будут играть экс-футболист "Локомотива" Иван Игнатьев и бывший нападающий "Крыльев Советов" Егор Тоцкий. Напомним, что руководит коллективом Дмитрий Хохлов.


Джорджевич Сочи
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