- Джорджевич подпишет контракт с "Сочи", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Центрфорвард из Черногории Лука Джорджевича в минувшем сезоне забил всего 2 гола, сыграв в майке "Сочи" 13 поединков в национальном первенстве. Также Лука записал в свой актив 2 ассистентских действия. Ранее "Сочи", занявший 10-е место по итогам минувшего сезона, подписал еще двух форвардов. Теперь на острие атаки южного коллектива будут играть экс-футболист "Локомотива" Иван Игнатьев и бывший нападающий "Крыльев Советов" Егор Тоцкий. Напомним, что руководит коллективом Дмитрий Хохлов.
Агент: Джорджевич подпишет контракт с "Сочи"
Агент черногорского футболиста Луки Джорджевича Игор Глушевич поделился информацией о будущем форварда.
Фото: РИА Новости