– Переговоры идут хорошо, все прекрасно. Скоро узнаете, что будет, а что не будет. Я отношусь к этому нормально. Все хорошо. Есть такая песня: "Все хорошо, прекрасная Маркиза". Так и здесь. Когда станет точно понятно? Не знаю, когда позвонят, – цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
54-летний специалист остается без работы с 2020 года, когда он ушел из узбекистанского "Навбахора". Ранее Канчельскис тренировал новотроицкую "Носту", "Уфу", столичные "Торпедо?ЗИЛ" и "Солярис", а также латвийский клуб "Юрмала". Не так давно в интервью Андрей Антанасович пообещал скоро возглавить одну из азиатских команд, однако пока дальше слов дело не двигается.
Канчельскис – о возобновлении тренерской карьеры: переговоры идут хорошо, все прекрасно
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возобновлении тренерской карьеры.
Фото: ФК "Навбахор"