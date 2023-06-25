- У нас всегда стоит задача играть на победу в каждой игре. Хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам. Очень хочется побеждать. Нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть. Как таковой задачи мы не ставим. Наша цель - показывать красивый футбол и тем самым понравиться болельщикам, чтобы на матчи Кубка приходило больше людей. На один из матчей в этом году к нам пришло 33 тысячи зрителей.
Напомним, вчера, 24 июня, по итогам жеребьевки группового этапа Кубка России 2023/2024 стали известны соперники екатеринбургского "Урала". Коллектив Виктора Гончаренко попал в группу "В", в которой им предстоит сразиться с "Ростовом", московским "Локомотивом" и вернувшимся на следующий сезон в российскую Премьер-лигу казанским "Рубином". На групповой стадии командам предстоит провести по два круга в борьбе за трофей. Два первых места напрямую выйдут в следующую стадию. Клубы, занявшие третью строчку, отправятся в нижнюю сетку турнира - Путь регионов. Команды, ставшие в своих группах последними, вылетят из розыгрыша Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Президент "Урала" Иванов: нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка России для своей команды.
Фото: ФК "Урал"