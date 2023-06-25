– "Зенит" подписывает очередного бразильца, то есть, отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо для РПЛ, если у них и так классный состав? Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков, – передает слова Титова Sport24.
Ранее стало известно о том, что петербургский "Зенит" оформил трансфер полузащитника Ду Кейроса. Бразилец перешел в команду с берегов Невы из "Коринтианса" (в рамках обмена на форварда Юри Алберто). Контракт с хавбеком подписан на 5 лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ду Кейроса в 6 миллионов евро.
Таким образом, 23-летний Ду Кейрос стал 8-м бразильским футболистом петербургского "Зенита". Сейчас стане сине-бело-голубых также находятся следующие игроки из этой южноамериканской страны: Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао (все защитники), Вендел и Клаудиньо (полузащитники), Малком и Мантуан (вингеры).
Титов – о трансфере Ду Кейроса в "Зенит": зачем это надо для РПЛ, если у них и так классный состав?
Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал новость о том, что петербургский "Зенит" подписал бразильского легионера Ду Кейроса из "Коринтианса".
Фото: ФК "Спартак"