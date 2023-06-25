– "Спартак" остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы. Любую команду, а особенно "Спартак", красят кубки, награды, победы. Есть плюс – это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много. В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Увы, сегодня "Спартак" остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля, – приводит слова Титова Sport24.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" прошлым летом. Под руководством 34-летнего испанца красно-белые завершили первую часть сезона на втором месте в таблице РПЛ. Однако весной московская команда неожиданно вылетела из Кубка России, проиграв "Акрону" в Жигулевске. В чемпионате страны "Спартак" опустился на итоговое третье место, завоевав бронзовые награды. С марта по июнь подопечные Абаскаля отстали от ЦСКА на 12 очков.
Титов: "Спартак" остался без первого места в РПЛ и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов оценил выступление красно-белых в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"