– Кузяев покидает "Зенит"? Обращайтесь к Далеру. А слухи мы не комментируем, – цитирует Медведева Sport24.
Кузяев стал игроком "Зенита" перед сезоном-2017/18. Его действующее соглашение истекает в следующую пятницу. 30-летний полузащитник хочет попробовать силы в Европе. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Кузяев отказался пролонгировать сотрудничество с сине-бело-голубыми. За его плечами 183 игры за "Зенит" и 52 результативных действия. В составе питерского клуба Кузяев пять раз становился чемпионом России.
Гендиректор "Зенита" Медведев: Кузяев покидает клуб? Обращайтесь к Далеру
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что полузащитник сборной России Далер Кузяев решил покинуть санкт-петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"