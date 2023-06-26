– Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим, – цитирует Чеби "СЭ".
Контракт между "Зенитом" и полузащитником Далером Кузяевым истекает в грядущую пятницу. По слухам, 30-летний россиянин отказался от предложения руководства сине-бело-голубых продлить контракт с санкт-петербургским клубом.
Футболист сборной России желает попробовать силы в Европе. Интерес к нему проявляют турецкие клубы, а также будапештский "Ференцварош". Главным тренером чемпиона Венгрии двух последних лет является российский специалист Станислав Черчесов.
В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 26 матчах чемпионата России в составе "Зенита" и набрал в них 11 очков по системе "гол+пас" (5 голов и 6 результативных передач).
Президент "Бешикташа": интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход
Президент турецкого "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес стамбульского клуба к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву.
Фото: ФК "Зенит"