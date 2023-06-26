"Что касается будущего Георгия Щенникова, то пока нет никакой конкретики. Как только будет конкретное предложение, то можно будет о чем-либо говорить", - цитирует агента Sport24.
Напомним, левый защитник Георгий Щенников покинул московский ЦСКА по истечении контракта в конце этого сезона. 32-летний футболист защищал цвета "армейцев" с 2008 года. На его счету 367 матчей за ЦСКА, в которых защитник забил 10 мячей и сделал 15 голевых ассистов. В этом сезоне игрок вышел на поле в красно-синей футболке всего в трех матчах РПЛ и в трех играх Кубка России.
Агент - о будущем Щенникова: пока нет никакой конкретики
Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com