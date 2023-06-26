По сведениям СМИ, 26-летний страж ворот ЦСКА Илья Помазун своей игрой заинтересовал немецкий "Аугсбург" и несколько испанских клубов, которые представляют Ла Лигу и Сегунду. Также Илья и "Урал" ведут диалог о продолжении сотрудничества. Екатеринбуржцы хотят продлить аренду игрока. Источник оценивает шансы Ильи остаться в Екатеринбурге довольно высоко.
Минувший сезон Илья Помазун провел в аренде, защищая цвета "Урала". В майке он шмелей сыграл 39 поединков. В них мяч в воротах Ильи побывал 55 раз Также вратарь записал в свой актив 8 сухих игр. "Урал" по итогам сезона сумел финишировать на 11-й позиции, заработав 36 очков. Отметим, что "Аугсбург" в Бундеслиге занял 15-ю позицию.
Источник: Sport24
Sport24: "Аугсбург" и несколько испанских клубов заинтересованы в подписании Помазуна
Российский голкипер Илья Помазун может перебраться в Европу.
Фото: Sport24