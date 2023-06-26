El Deber: "Балтика" возьмет в аренду защитника сборной Боливии Роберто Карлоса Фернандеса

Боливийский футболист Роберто Карлос Фернандес может перебраться в Россию.

Фото: Getty Images

По сведениям СМИ, "Балтика" практически согласовала с "Боливаром" аренду 23-летнего боливийца Роберто Карлоса Фернандеса, играющего на позиции крайнего защитника. Также в договоре между клубами будет предусмотрено право выкупа.



Роберто Карлос Фернандес носит цвета "Боливара" с 2020 года. В майке боливийского клуба футболист сыграл 124 поединка, в которых сумел отметиться 18 голами и 25 голевыми пасами. В этом сезоне в активе Роберто 7 ассистов в 20 играх. Трудовой договор защитника с командой рассчитан до конца декабря 2024 года. На счету Фернандеса 1 забитый мяч в 27 встречах за сборную Боливии. "Балтика" в следующем сезоне сыграет в РПЛ.



Источник: El Deber