- У Николая сейчас контракт с "Ростовом". Николай на сборах, готовится к сезону. У Николая все в порядке со здоровьем. Были ли какие-то предложения по Комличенко? Это без комментариев, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сегодня 27-летний россиянин Николай Комличенко, играющий на позиции центрального нападающего, своим голом помог "Ростову" обыграть "Форте" из Таганрога, представляющего Вторую лигу. В минувшем сезоне южанин сумел наколотить 12 голов в 33 играх за свою команду. Также в активе Николая 14 ассистентских действий (8 заработанных 11-метровых). Ранее в СМИ появились сведения, что в кандидатуре ростовчанина заинтересован столичный "Локомотив". Трудовой договор Комличенко с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2026 года. Примечательно, что в "Локомотиве" на острие атаки выступает 34-летний звездный форвард Артем Дзюба.
Агент: будущее Комличенко? У Николая контракт с "Ростовом"
Агент российского футболиста "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"