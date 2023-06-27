- Бороться с "Зенитом" за чемпионство "Спартак" может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых - это зона центральных защитников. Нужен еще один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, надо укреплять эту позицию, - передает слова Гладилина "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля занял третье место в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка, отставание от ставшего чемпионом петербургского "Зенита" составило 16 очков.
На позиции центрального защитника в составе красно-белых в прошедшем сезоне играли Георгий Джикия, Никита Чернов, Павел Маслов, Алексис Дуарте и профильный опорный полузащитник Руслан Литвинов.
Гладилин: бороться с "Зенитом" за чемпионство "Спартак" может и с нынешним составом
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин оценил перспективы красно-белых в новом сезоне.
Фото: РПЛ