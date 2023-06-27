По информации источника экс-арбитр ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС. Сообщается, что достичь договоренности с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС в будущем пополнит еще один иностранный представитель. Отмечается, что нынешний состав комиссии будет сокращен за счет россиян для максимального снижения вероятности конфликта интересов.
Ранее сегодня, 27 июня, стало известно о назначении Милорада Мажича главой департамента судейства Российского футбольного союза.
Источник: "Чемпионат"
Бывший рефери Чакыр может войти в состав ЭСК РФС
Бывший турецкий судья ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС, утверждает источник.
Фото: РИА Новости