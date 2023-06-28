- Мы рады, что продолжаем сотрудничество с Паршем. Он тот человек, с кого молодые футболисты могут брать пример. Профессионализм, лидерские качества, командный дух... Все это, а также его футбольный интеллект, на мой взгляд, делает Сергея важной частью команды и дает прекрасную возможность в будущем стать хорошим тренером, - приводят мнение Бувача ресурсы "Динамо".
Россиянин Сергей Паршивлюк, отпраздновавший в марте свое 34-летие, вчера пролонгировал трудовой договор с "Динамо" из Москвы. В бело-голубой майке россиянин играет с 2019 года. Он перебрался в столичный клуб из "Ростова". Всего в активе Сергея 89 поединков за москвичей. За этот отрезок крайний защитник сумел забить 1 гол. Также к свои забитым мячам он приплюсовал еще 7 голевых пасов.
В минувшем сезоне Паршивлюк записав на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас в 23 играх во всех соревнованиях. Примечательно, что россиянин является выпускником академии "Спартака". В новый сезон "Динамо", финишировавшее на 9-й позиции, войдет с новым наставником. У руля клуба встал чешский тренер Марцел Личка, который в прошлом сезоне руководил "Оренбургом" и привел его к 7-му место по итогам РПЛ.
Бувач – о Паршивлюке: у него есть качества, чтобы в будущем стать хорошим тренером
Заместитель генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувач поделился своей точкой зрения по поводу качеств Сергея Паршивлюка.
Фото: РИА Новости