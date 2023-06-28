- У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба - сильный защитник. У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро. Думаю, что Саба попадет в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы, - передает слова Салуквадзе Metaratings.ru.
21-летний центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов в прошедшем сезоне сыграл за бело-голубых в 33 матчах во всех турнирах, забив при этом 1 гол.
Ранее футболист принял решение выступать в системе национальных сборных Грузии, провел 2 матча за главную сборную этой страны, а в настоящее время в составе сборной Грузии U21 (6 матчей, 1 гол) играет на Молодежном чемпионате Европы-2023. По итогам группового турнира грузинская молодежка стала победителем своей группы, победив сверстников из Португалии (2:0) и сыграв вничью с командами Бельгии (2:2) и Нидерландов (1:1), Сазонов полностью провел все три матча и стал автором одного из голов в ворота португальцев.
Салуквадзе: у Сазонова много предложений из Европы, попадет в хорошую команду в итоге
Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе рассказал о перспективах центрального защитника московского "Динамо" Сабы Сазонова.
Фото: ТАСС