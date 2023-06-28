ФК "Динамо" продлил истекающий контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым сроком на три года, сообщают СМИ. По данным источника, соглашение между функционером и клубом, срок которого истекал по завершении прошедшего сезона, было пролонгировано еще в мае 2023 года.
41-летний Павел Пивоваров занимает должность генерального директора бело-голубых с января 2021 года, ранее он работал в должности исполнительного директора петербургского "Зенита".
Прошедший сезон московское "Динамо" завершило на девятом месте, набрав в 30 матчах Российской премьер-лиги 45 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Динамо" продлило контракт с гендиректором Пивоваровым
По информации источника, московское "Динамо" продлило истекающий контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым сроком на три года.
Фото: ФК "Динамо"