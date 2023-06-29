- Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился. Не смог нам помочь, - приводит мнение Юрана "СЭ".
Зимой "Пари НН" принял решение пригласить в свою команду 36-летнего хавбека Дениса Глушакова, пребывающего в статусе свободного агента. Тогда нижегородцами руководил еще Артем Горлов. Специалист провел в качестве рулевого нижегородского коллектива только 6 игр. После серии неудач руководство клуба уволило Горлова и пригласило в команду опытного Сергея Юрана, который сумел оставить "Пари НН" в РПЛ. Денис Глушаков сыграл в майке "Пари НН" всего 9 поединков. В них он успел отметиться 1 голом. Недавно было объявлено о досрочном прекращении сотрудничества между клубом и игроком.
Юран - о Глушакове: он всегда был профессионалом. Претензий по самоотдаче точно нет
Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился своим отношением к Денису Глушакову.
Фото: "СЭ"