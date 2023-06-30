- Интрига есть в том, сумеет ли "Зенит" провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения — интересный вызов для "Зенита", думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно, - приводит мнение Смородской "РБ Спорт".
В минувшем розыгрыше национального первенства "Зенит" Сергей Семака не знал поражений в РПЛ на протяжении 15 туров. В 15 играх невский коллектив одержал 12 побед, 3 раза сыграв вничью. Первая неудача пришлась на 16-й тур национального первенства. Петербуржцы на своей домашней арене принимали "Ахмат" Сергея Ташуева. Уже к 8-й минуте на табло "Газпром Арене" горели огорчающие местных болельщиков 0:2 в пользу гостей. Первые 45 минут игры так и завершились с преимуществом грозненского коллектива.
Во второй половине встречи "Зениту" удалось отквитать один мяч. Отличился Андрей Мостовой. Но на большее хозяев не хватило. Второе поражение команда Семака потерпела в Москве, проиграв местному ЦСКА (0:1). Отметим, что "Зенит" побеждает в РПЛ уже на протяжении 5 сезонов. В каждом сезоне петербуржцы выигрывали первенство досрочно и солидным очковым преимуществом.
Смородская: "Зенит" захочет пройти сезон без единого поражения, интриги в борьбе за титул нет
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своими соображениями по поводу чемпионской интриги в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"