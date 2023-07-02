- Можно сказать, что это товарищеский еврокубок. На самом деле, это приятно. Спасибо болельщикам и командам, которые приехали. Этот турнир позволяет проверить свои силы на уровне зарубежных команд. Это хорошие спарринги для сборов, чтобы втянуться в предстоящий сезон, - приводит комментарий Сергеева "Матч ТВ".
Вчера российский центрфорвард Иван Сергеев вышел в основе "Зенита" на товарищеский поединок против "Нефтчи" из Азербайджана. Футболист не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Несмотря на то, что основной нападающий петербуржцев ушел с поля без забитых голов, дружина Сергея Семака все равно одержала уверенную победу. Голами у чемпиона России отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
В следующем туре межсезонного кубка "Зенит" сыграет против сербского гегемона "Црвены Звезды". Также участие в турнире принимает "Фенербахче" из Турции. Иван Сергеев в минувшем сезоне стал одним из героем "Зенита". Именно его гол в компенсированное время в игре против столичного "Спартака" (3:2) принес петербуржцам золото РПЛ. Всего в активе Ивана 10 голов и 6 ассистов в 26 играх.
Форвард "Зенита" Сергеев – о товарищеском турнире: можно проверить свои силы на уровне зарубежных команд
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев поделился своими соображениями по поводу проходящего товарищеского турнира.
Фото: "Матч ТВ"