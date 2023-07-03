"Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдет он в "Бешикташ" или нет", — сказал Дикме.
У 30-летнего Кузяева 30 июня истёк контракт с "Зенитом". Сообщалось, что Кузяев перейдёт в "Бешикташ", если не сможет договориться ни с одной из команд из топ-5 лиг Европы. Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Кузяев может вернуться в команду, если не найдёт вариант с европейским клубом.
Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. В 2021 году он также пытался уехать в Европу, но его попытка не закончилась успехом.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Турецкий журналист: Кузяев не дал точного ответа, перейдёт в "Бешикташ" или нет
Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме рассказал, что российский полузащитник Далер Кузяев не дал точного ответа по поводу возможного перехода в "Бешикташ".
Фото: ФК "Зенит"