– Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока — Дзюба и Кокорин. Соболев? Саше в "Спартаке" еще надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артема, пока он не является его конкурентом. Мое мнение — Дзюба сильнее Соболева, – передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба в настоящее время выступает за московский "Локомотив". В минувшем сезоне форвард принял участие в 13 матчах "железнодорожников", в которых ему удалось забить 8 мячей и оформить 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 3,50 млн евро.
26-летний Александр Соболев является игроком московского "Спартака". В сезоне 2022-2023 он сыграл в 32 поединках красно-белых, забил 15 голов и отметился 9 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его актуальную стоимость в 9 миллионов евро.
Кавазашвили: Дзюба сильнее Соболева. Александру надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артема
Бывший футболист московского "Спартака" Анзор Кавазашвили сравнил форварда красно-белых Александра Соболева с нападающим столичного "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: "СЭ"