— У нас есть ребята помоложе. Из них я бы посоветовал. Честно, я уже не хочу в профессиональный футбол. В "Локомотив" — возможно, – передает слова Тарасова "СЭ".
36-летний Дмитрий Тарасов с 2010 года по 2019 выступал за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" он выиграл 4 трофея. В июле 2022 года россиянин объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Его последним клубом стал "Велес".
В настоящее время Дмитрий Тарасов выступает за клуб "Родина Медиа". Этим летом в его составе полузащитник выиграл медиалигу.
Дмитрий Тарасов – о возвращении в профессиональный футбол: уже не хочу, но в "Локомотив" — возможно
Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о том, есть ли у него предложения от клубов РПЛ или ФНЛ.
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