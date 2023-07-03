"Пока никаких просьб. Если Иржи попросит, то, конечно, постараемся купить нужных игроков", — сказал Андреев.
Отметим, что минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Оренбург" завершил на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Этот сезон стал для команды первым после возвращения в элитный дивизион России. Команду долгое время тренировал Марцел Личка, но он пошёл работать в московское "Динамо", а на прежнем месте его заменил Иржи Ярошик. Чех известен в России по выступлениям за московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов".
Источник: "РБ Спорт".
Спортивный директор "Оренбурга": если Ярошик попросит, мы постараемся купить необходимых игроков
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что при просьбе главного тренера команды Иржи Ярошика клуб постарается приобрести новых игроков.
Фото: ПФК ЦСКА