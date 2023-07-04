- Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА, - приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня бразильский инсайдер Фабио Алейшо в своих социальных сетях поделился сведениями о том, что 32-летний фланговый защитник Марио Фернандес не будет снова представлять цвета ЦСКА. Россияне отказались выплачивать "Интернасьоналу" компенсацию, размер которой составлял 366 тысяч евро. Примечательно, что руководитель столичного коллектива Евгений Гинер объявлял, что бразилец будет играть за ЦСКА.
Марио Фернандеса можно считать настоящей легендой ЦСКА. Он носит красно-синие цвета с 2012 года. В майке москвичей футболист сумел забить 11 голов и записать в свой актив 47 ассистентских действий. Он покинул клуб весной 2022 года. На данный момент у Марио трудовой договор с бразильским "Интернасьоналом".
Агент: ЦСКА не удалось достичь соглашения с "Интернасьоналом" о трансфере Фернандеса
Агент бразильского футболиста "Интернасьонала" Марио Фернандеса Жорже Машаду поделился информацией о ситуации с возвращением игрока в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"