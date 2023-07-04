- Сперцян уже давно готов к переезду в Европу. Считаю, что "Интер" — прекрасный вариант для него, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
"Интер" по итогам 38 туров завершившегося розыгрыша Серии А сумел записать в свой актив 72 очка. Заработанный запас баллов позволил дружине Симоне Индзаги финишировать на 3-й позиции и квалифицироваться в ЛЧ. Коллектив из Милана за 38 игр одержал 23 победы, проиграв при этом 12 раз. Также в активе миланцев 3 ничьих.
Интеру удалось выиграть Кубок Италии. В финале была обыграна "Фиорентина" (2:1). Помимо финала Кубка, коллектив Индзаги сумел выйти в решающий поединок ЛЧ. Там команда минимально уступила "Ман Сити" (0:1). Недавно в СМИ появились сведения о том, что "Интер" заинтересован в кандидатуре хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, сумевшего забить 14 голов и оформить 14 ассистов в 41 игре.
Камоцци – о Сперцяне: "Интер" — прекрасный вариант для него
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими соображениями по поводу возможного перехода Эдуарда Сперцяна в "Интер".
Фото: "Чемпионат"