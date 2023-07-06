- Переход Кузяева в "Бешикташ"? Уверен, он хорошо заработал в "Зените" за эти годы и не все измеряется деньгами. А это – новый вызов, новые ощущения. Если Далер останется в "Зените", больше шанса уехать за границу у него не будет, - приводит мнение Сафонова "Спорт КП".
30-летний российский хавбек Далер Кузяев пока не определился с новым местом трудоустройства. У футболиста, по сведениям СМИ, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Активно в свои ряды россиянина зазывает "Бешикташ" из Турции. Также об интересе к Далеру публично сообщал Станислав Черчесов, руководящий "Ференцварошем". Далер хотел бы попробовать свои силы в командах из-топ 5 европейских чемпионатов. Примечательно, что между Кузяевым и "Зенитом" существует договоренность о том, что в случае неудачи в переговорах с европейскими клубами, футболист подпишет с петербуржцами новое трудовое соглашение с солидным окладом.
Агент Сафонов – о Кузяеве: если он останется в "Зените", больше шанса уехать за границу не будет
Агент Алексей Сафонов высказался по поводу будущего Далера Кузяева.
Фото: "Чемпионат"