- Личные цели в грядущем сезоне — попасть в состав и закрепиться в нём. Выкладываться на 100% в то время, которое будут давать, - приводит комментарий Агапова "Чемпионат".
Российский защитник Илья Агапов представляет цвета ЦСКА с зимы текущего года. Он перебрался в Москву из "Пари НН". В весеннем отрезке сезона футболист провел за дружину Владимира Федотова всего 3 поединка. В них он не сумел помочь команде какими-либо голевыми действиями. Трудовой договор Ильи с серебряным призером минувшего розыгрыша РПЛ рассчитан до июня 2027 года. Тренерский штаб и футболисты ЦСКА продолжают подготовку к старту нового сезона. Уже совсем скоро команде предстоит сразится за трофей. ЦСКА поборется с чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга за Суперкубок.
Защитник ЦСКА Агапов: личные цели в новом сезоне — попасть в состав и закрепиться в нём
Фото: "Чемпионат"