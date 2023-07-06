- Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и "Интернасьонала", неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват, - приводит комментарий агента Sport24.
По сообщениям СМИ, в следующем сезоне крайний защитник из Бразилии Марио Фернандес будет представлять цвета чемпиона России "Зенита". Он подпишет трудовой договор с невским коллективом, который будет рассчитан по схеме "2+1". Примечательно, что продолжительный промежуток времени Марио играл за другой российский клуб – ЦСКА. Всего в составе армейского коллектива фланговый защитник сыграл 329 встреч во всех соревнованиях. В них ему удалось оформить 47 ассистов. Также в активе Фернандеса 11 голов.
Весной 2022 года футболист покинул Россию, приостановив свою игровую карьеру. В футбол Фернандес вернулся зимой 2023 года, подписав соглашение с "Интернасьоналом" из Бразилии. За новый клуб экс-армеец, которому в сентябре исполнится 33 года, отыграл всего 5 встреч, не отметившись какими-либо голевыми действиями. Именно из "Интернасьонала" Марио переходит в "Зенит".
Агент: Фернандес ни в чем не виноват. Это я решил закрыть переговоры с ЦСКА
Агент Марио Фернандеса Жорже Машаду поделился информацией о переговорах с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА