По сведениям СМИ, "Динамо" и "Фенербахче", представляющий чемпионат Турции, практически согласовали переход 24-летнего польского футболиста Себастьяна Шиманьски. Это будет полноценный трансфер. Именно в таком исходе заинтересован сам футболист, который больше не рассматривает аренду. О сумме сделки источник не сообщает. Также на поляка претендует "Галатасарай", ставший чемпионом Турции, но его предложение уступает офферу "Фенербахче".
Себастьян Шиманьски провел в майке "Динамо" 86 встреч. В них он сумел забить 8 голов и записать в свой актив 17 голевых пасов. Летом 2022 года поляк перебрался в голландский "Фейеноорд". Своими голами и ассистами (10+7 по системе "гол плюс пас") футболист помог команде выиграть местное первенство. Отметим, что на счету Шиманьски 24 поединка за сборную Польши, в которых он забил 1 гол. "Фенербахче" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Динамо" и "Фенербахче" близки к договоренности по трансферу Шиманьски
Польский футболист Себастьян Шиманьски может перебраться в Турцию.
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