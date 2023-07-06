По сведениям СМИ, агенты 30-летего марокканца Хакима Зиеша, играющего на позиции атакующего хавбека, предложили услуги футболиста "Спартаку" из Москвы. Представители футболиста "Челси" просили оклад для игрока в размере 5 млн евро без учета бонусов. Боссы столичного коллектива приняли решение отказаться от варианта с Хакимом из-за высоких зарплатных требований. Также москвичей смутили проблемы марокканца с коленом.
Хаким Зиеш носит цвета "Челси" с 2020 года. В майке лондонского коллектива футболист сыграл 107 встреч, в которых сумел забить 14 голов и оформить 13 голевых пасов. Вместе с командой он выиграл ЛЧ, клубный ЧМ и Суперкубок Европы. Недавно в СМИ появились сведения о том, что уже согласованный переезд марокканца в "Аль-Нас"р сорвался из-за проваленных медицинских тестов. Примечательно, что Зиеш является другом спартаковца Квинси Промеса. "Спартак" продолжает подготовку к старту сезона. В первом туре коллектив Гильермо Абаскаля встретится с "Оренбургом".
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" отказался от трансфера Зиеша из-за высокой зарплаты и проблем игрока с коленом
"Спартак" рассматривал возможность приглашения в свою команду марокканского футболиста "Челси" Хакима Зиеша.
Фото: "Чемпионат"