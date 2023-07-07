- Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно, - приводит комментарий Селихова "СЭ".
Александр Селихов в завершившемся сезоне был первым номером "Спартака". В рамке ворот столичного коллектива футболист провел 27 игр в РПЛ, пропустив 34 мяча. Александр сумел записать в свой актив 7 "сухих" игр. Весной голкипер отметился рядом результативных ошибок. В частности, он подарил гол бразильцу Клаудиньо, попав в него мячом, в игре против "Зенита" (2:3). Именно в этом поединке петербуржцы официально оформили свое очередное чемпионство.
В апреле Селихов отпраздновал свое 29-летие. В активе Александра всего 1 поединок за сборную России. Он сыграл 45 минут в контрольном поединке с Таджикистаном (0:0), не пропустив. Также на счету Селихова 6 игра за юношескую сборную при Николае Писареве. Напомним, что национальная дружина находится в бессрочном бане и не играет официальные матчи.
Селихов – о сборной: поеду, даже если Россия будет играть на первенство бани
Голкипер "Спартака" Александр Селихов поделился своим отношением к сборной России.
Фото: "СЭ"