- Чувствую себя хорошо, было небольшое повреждение, поэтому пропустил товарищеские игры. Физически я готов и полностью сфокусирован на предстоящем сезоне, - приводит комментарий Изидора "Матч ТВ".
Французский центрфорвард Вильсон, которому в августе исполнится 23 года, представляет цвета "Локомотива" из Москвы с 2022 года. Всего в майке столичного коллектива футболист провел 36 встреч во всех соревнованиях, в них ему удалось забить 17 голов, а также записать в свой актив 6 ассистентских действий. В завершившемся сезоне игрок забил 10 мячей и 5 раз ассистировал своим партнерам по команде, поучаствовав в 24 играх. Также в активе Вильсона 12 голов в 23 поединках за различные юношеские сборные Франции. Футболисты Локомотива продолжают подготовку к старту нового сезона. Вчера коллектив Михаила Галактионова уступил "Балтике" из Калининграда (0:1) в товарищеском матче. Первым соперником "Локомотива" в новом сезоне станет "Рубин".
Изидор: я полностью сфокусирован на предстоящем сезоне
Французский футболист "Локомотива" Вильсон Изидор высказался о своем состоянии.
Фото: "Матч ТВ"