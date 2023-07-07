- В "Локо" очень большая конкуренция. Долго думал над переходом? А что делать? Бояться и никуда не переходить? Не пробовать? Я очень счастлив перейти в "Локомотив". Жду завтрашней тренировки, - приводит комментарий Сарвели "Матч ТВ".
Этим летом 25-летний форвард Владислав Сарвели принял решение сменить клубные цвета. Он перебрался из "Сочи" в Москву, где теперь представляет цвета "Локомотива". В завершившемся сезоне выпускник академии "Чертаново" поучаствовал в 32 встречах, в которых сумел 5 раз поразить ворота соперников "Сочи". Также игрок записал в свой актив 1 ассистентское действие. Примечательно, что Владислав второй раз за два года меняет команду. Прошлым летом он перешел в "Сочи" из "Крыльев Советов". За самарский коллектив игрок отметился 16 мячами и 11 ассистами в 61 игре. Отметим, что всего в РПЛ Сарвели провел 55 матчей, забив 13 мячей и отдав 4 голевых пасов.
Сарвели – о конкуренции в "Локомотиве": а что делать? Бояться и никуда не переходить?
Новый российский нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели поделился мыслями о конкуренции в команде.
Фото: "Матч ТВ"