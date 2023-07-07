- Я всегда говорю, что моё будущее в руках Бога. Я пришёл в "Зенит", потому что Бог сказал мне прийти. Поэтому я всегда делаю всё возможное здесь. И если он видит меня со стороны, то я очень дружелюбен по отношению к команде. Так что я спокоен. Интерес со стороны других команд? Нет, на данный момент ничего. Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет, - приводит комментарий Сантоса Metaratings.ru.
"Зенит" продолжает подготовку к старту нового сезона. В эти выходные петербуржцы встретятся с "Фенербахче" из Турции. А уже 15 июля чемпион России разыграет с ЦСКА Владимира Федотова Суперкубок. В РПЛ же дружине Сергея Семака в первом туре поедет в Нижний Новгород, где сыграет с местным "Пари НН". Отметим, что капитаном "Зенита" является бразилец Дуглас Сантос, играющий на позиции флангового защитника. Он носит цвета петербуржского коллектива с 2019 года.
Всего за "Зенит" Дуглас провел 145 поединков. В них он сумел записать в свой актив 26 голевых передач. Также Сантос отметился 4 голами. В завершившемся сезоне бразилец отметился 7 ассистами в 36 матчах. Всего в РПЛ защитник набрал 3+17 по системе гол плюс в 111 встречах. Ранее Сантос рассказал об интересе к его кандидатуре со стороны "Барселоны". Ранее он защищал цвета немецкого "Гамбурга".
Дуглас Сантос – о будущем: всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет
Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос поделился мыслями по поводу своего будущего в России.
Фото: ФК "Зенит"