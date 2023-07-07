- Непонятны такие переходы, особенно как Марио Фернандес, где было джентльменское приглашение. Понятно, что деньги играют большую роль. За счет них можно переманить кого угодно, кроме Акинфеева. Такие вещи не красят футбол. Это не красит клуб, который так делает. Можно даже сказать, что нарушает корпоративную этику российского футбола, - передает слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее появилась информация о вероятном заключении контракта между 32-летним экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом, который год назад по личной просьбе к руководству клуба приостановил соглашение с красно-синими, и петербургским "Зенитом". Также появились сведения о возможном трансфере из ЦСКА в "Спартак" 26-летнего парагвайского атакующего хавбека Хесуса Медины.
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Булыкин - о переходах Фернандеса и Медины: такие вещи не красят клуб, нарушают корпоративную этику российского футбола
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказал мнение по вероятным трансферам защитника Марио Фернандеса в "Зенит" и вингера ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: ТАСС