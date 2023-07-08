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Защитник "Зенита" Сантос: в этом году мы больше страдали, чтобы стать чемпионами

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Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос высказался о доминировании сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
– То, что было выиграно, прошло, осталось в истории. Команда, президент всегда хотят побеждать. История проходит, остается людям для чтения, поэтому важно только настоящее. Всегда побеждать не скучно, потому что это сложно. Даже сейчас. Если мы посмотрим правде в глаза, в этом году мы больше страдали, чтобы стать чемпионами, даже несмотря на победу за пять туров до конца чемпионата, — передает слова Сантоса Metaratings.

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" записал на свой счет 70 баллов, проведя 30 матчей. Данный показатель позволил команде Сергея Семака финишировать на первом месте в турнирной таблице, завоевав в очередной раз золотые медали турнира. Отметим, что эта виктория стала для сине-бело-голубых пятой подряд в Российской Премьер-Лиге. Таким образом, они получили вторую Золотую звезду на свою эмблему.

Новый сезон чемпионата России по футболу для петербургского "Зенита" начнется 22 июля 2023 года. Команда с берегов Невы проведет гостевой поединок против нижегородского "Пари НН".


Зенит Сантос
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