"Я бы очень хотел поспособствовать тому, чтобы наши сборные сыграли. Если от меня что-то будет зависеть, я сделаю это", — сказал Думбия.
35-летний Думбия был игроком ЦСКА с 2010 по 2015 год. Сезон назад спортсмен завершил карьеру, а сегодня, 8 июля, сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с московским "Динамо" (0:5). Ивуариец появился на поле на 80-й минуте и успел отметиться эффектной обработкой мяча.
Источник: РИА Новости.
Думбия: очень хотел бы поспособствовать товарищескому матчу Россия — Кот-д'Ивуар
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что хотел бы увидеть матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.
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