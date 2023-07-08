- Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про "Спартак" говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует "Спартак", — прибыльная. "Якобы частная" —потому что "Лукойл" добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? По мне, так да, - приводит мнение Широкова "РБ Спорт".
"Спартак" сегодня провел две товарищеские игры против "Акрона". Вторая контрольная игра между "Спартаком" и "Акроном" закончилась победой тольяттинцев (2:0). Тольяттинцы сумели открыть счет уже на 2-й минуте встречи. Красивым дальним ударом отметился атакующий полузащитник Руслан Апеков. Во второй половине встречи дружина Евгения Калешина удвоила свое преимущество благодаря точному удару на 56-й минуте 18-летнего защитника Александра Попова. По итогам 90 минут игры тольяттинский коллектив праздновал победу. Примечательно, что "Спартак" и "Акрон" провели свой второй контрольный поединок за день. В первой игре команды не смогли выявить победителя, забив друг другу по голу. У "Спартака" голом отметился Павел Мелешин, а у "Акрона" точный удар на счету Андрес Понсе.
Широков: "Спартак" спонсирует якобы частная компания. Но разницы между "Лукойлом" и "Газпромом" нет
Экс-игрок Зенита и "Спартака" Роман Широков поделился своими мыслями по поводу спонсорства москвичей и петербуржцев.
Фото: "Чемпионат"