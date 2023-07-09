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В "Динамо" заявили об уходе защитника Варелы

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил об уходе из клуба по истечении контракта защитника Гильермо Варелы.
Фото: "Чемпионат"
"Гильермо Варела покинул "Динамо" по окончании контракта", - приводит слова Гафина "ТАСС".

Уругвайский левый защитник Гильермо Варела выступал за московское "Динамо" с осени 2020 года сначала на правах аренды из "Копенгагена", а потом на постоянной основе. Летом прошлого года 30-летний футболист ушел в аренду в бразильский "Фламенго". В активе уругвайца 49 матчей за "бело-голубых", в которых он отличился тремя голевыми передачами.


Варела Динамо Гафин
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