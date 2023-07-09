- Я ничего не знаю об интересе "Спартака". Со мной никто не связывался, - передает слова Боселли Sport24.
Ранее в информационном пространстве появились сведения об интересе "Спартака" к приобретению колумбийского атакующего хавбека столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля. Позднее эти данные были опровергнуты. Наа счету Карраскаля в прошедшем сезоне 34 матча за красно-синих во всех турнирах, 6 забитых голов и столько же результативных передач.
Агент Карраскаля: со мной никто по поводу "Спартака" не связывался
Агент атакующего полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Пабло Боселли прокомментировал информацию о трансферном интересе к игроку со стороны московского "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА