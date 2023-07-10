"Дзюба любит публично и внутри команды шутить над всеми подряд? На сборах сейчас не до шуток. Все работают в одном режиме", — сказал Щетинин.
34-летний Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года. Изначально нападающий подписал контракт до конца сезона, но затем продлил соглашение ещё на сезон. Он помог команде выбраться из зоны стыковых матчей Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Известия".
Хавбек "Локомотива" Щетинин: на сборах не до шуток даже Дзюбе
Полузащитник "Локомотива" Михаил Щетинин рассказал, что на сборах не до шуток даже нападающему Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"