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Хавбек "Локомотива" Щетинин: на сборах не до шуток даже Дзюбе

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Полузащитник "Локомотива" Михаил Щетинин рассказал, что на сборах не до шуток даже нападающему Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба любит публично и внутри команды шутить над всеми подряд? На сборах сейчас не до шуток. Все работают в одном режиме", — сказал Щетинин.

34-летний Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года. Изначально нападающий подписал контракт до конца сезона, но затем продлил соглашение ещё на сезон. Он помог команде выбраться из зоны стыковых матчей Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Известия".


Локомотив Щетинин Дзюба
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