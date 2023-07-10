"Прошлый сезон получился длинным — землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому с "Зенитом" не играл Джеко", — сказал Картал.
Отметим, что боснийский форвард стал игроком "Фенербахче" летом 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Осенью 2022 года Джеко, а также ряд других боснийских футболистов, отказался от участия в товарищеском матче со сборной России. Сообщалось, что футболист прилетел в Санкт-Петербург вместе с "Фенербахче" и находился на скамейке запасных.
Источник: "Чемпионат".
Главный тренер "Фенербахче": Джеко не сыграл с "Зенитом", так как нам важно избежать новых травм
Главный тренер "Фенербахче" Исмаил Картал объяснил неучастие нападающего Эдина Джеко в матче с "Зенитом" нежеланием нагружать футболиста.
Фото: Getty Images