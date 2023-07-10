– Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на "Открытии" вместе с Кавазашвили, — передает слова Салиховой Metaratings.
Ранее пресс-служба московского "Спартака" объявила о переходе полузащитника Хесуса Медины из столичного ЦСКА. Красно-белые подписали со своим новичком соглашение, рассчитанное до 30 июня 2026 года. Парагвайцу дали "19" номер. По сведениям статусного интернет-портала Transfermarkt, спартаковцы выложили за южноамериканского полузащитника 6 миллионов евро.
Напомним, 26-летний Хесус Медина попал в московский ЦСКА в 2022 году. Его контракт с "армейцами" был рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.
Салихова – о переходе Медины из ЦСКА в "Спартак": пусть этот троянский конь поет под Максим и ест борщ в Тарасовке
Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на переход полузащитника Хесуса Медины из столичного ЦСКА в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"