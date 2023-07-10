"Пока не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Хочу, чтобы моя дальнейшая судьба была связана с ЦСКА. Может, стану либо тренером, либо советником клуба", — сказал Тошич.
36-летний Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2016 год. За это время сербский полузащитник в 241 матче забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу, выиграв с командой семь трофеев. Сейчас Тошич выступает в Греции за клуб "Ламия".
Источник: "РБ Спорт".
Тошич: хочу, чтобы моя дальнейшая судьба была связана с ЦСКА. Может, стану либо тренером, либо советников
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что после завершения карьеры хотел бы работать в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"