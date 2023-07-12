- Верю в интерес европейских клубов к Захаряну. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили. Не знаю, какие планы у "Динамо" на Захаряна. Вопрос в этом. Может, они хотят его продлить и не хотят отпускать, поэтому и ставят такой ценник в 15 миллионов евро. Готов ли сам Захарян к переезду в Европу? Ему давно пора туда ехать. Но если не уедет этим летом туда, то и потом будет шанс, конечно же. Он хороший и качественный футболист, - передает слова Орещука "Спорт день за днем".
Ранее появилась информация о предметном трансферном интересе к 20-летнему атакующему полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну со стороны "Фейеноорда" из голландского Роттердама. По сообщениям СМИ, бело-голубые хотели бы получить за Захаряна трансферную компенсацию в размере 15 миллионов евро, в то время как "Фейеноорд" согласен выплатить только 8 миллионов. Одним из возможных вариантов сделки является выкуп голландским клубом за 8 миллионов евро части трансферных прав на футболиста.
Орещук: Захаряну давно пора ехать в Европу. Вопрос в том, какие на него планы у "Динамо"
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну со стороны голландского "Фейеноорда".
Фото: ФК "Динамо"