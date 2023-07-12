- Хорошие игроки всегда нужны в команду. В "Спартаке" на каждую позицию нужны игроки, особенно в защиту. Потому что Маслов, Чернов и Дуарте - это ужас какой-то. А говорят: "Мы будем бороться за первые места". Какие первые места с такой дырявой защитой? А по Бонгонда трудно сказать. Я не знаю, что это за игрок. Вот, например, Медина - адаптированный к российскому чемпионату игрок. Не выдающийся, но игрок неплохого уровня, и он без сомнения впишется в спартаковский футбол, - передает слова Ловчева Metaratings.ru.
Московский "Спартак" в прошедшем сезоне финишировал на третьей строчке турнирной таблицы национального чемпионата, набрав 54 очка в 30 матчах. При этом красно-белые пропустили в свои ворота 38 голов, что также стало третьим показателем в лиге - меньше пропущенных мячей было только у "Зенита" (20) и ЦСКА (27).
На этой неделе пресс-служба красно-белых объявила о подписании контрактов с двумя новичками - 26-летним парагвайским атакующим хавбеком Хесусом Мединой, выступавшим ранее за ЦСКА, и 27-летним конголезским нападающим испанского "Кадиса" Тео Бонгонда.
Ловчев: какие "Спартаку" первые места с такой дырявой защитой? Маслов, Чернов и Дуарте - это ужас какой-то
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал качество и трансферные пополнения состава красно-белых.
Фото: МатчТВ